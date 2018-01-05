У Єгипті впала повітряна куля з туристами: моторошне відео
17:54, сьогодні 13264 Читать новость на русском
У Єгипті повітряна куля впала в популярній серед туристів провінції Луксор на півдні країни. Внаслідок трагедії загинула 36-річна туристка з Південно-Африканської республіки, і ще 12 осіб постраждали.
Моторошні кадри падіння кулі опублікував Telegram-канал HUE.
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Так, аварія сталася на очах десятків людей. Під час падіння в кошику кулі перебували 20 туристів з Аргентини, Іспанії та ПАР.
Унаслідок падіння повітряної кулі 7 людей потрапило до лікарні. Ще одна людина загинула.
За попередніми даними, причиною трагедії стало те, що пілот не зміг впоратися з керуванням через занадто сильний вітер.
Джерело: 24 Канал
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