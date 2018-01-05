У Єгипті впала повітряна куля з туристами: моторошне відео

У Єгипті повітряна куля впала в популярній серед туристів провінції Луксор на півдні країни. Внаслідок трагедії загинула 36-річна туристка з Південно-Африканської республіки, і ще 12 осіб постраждали.

Моторошні кадри падіння кулі опублікував Telegram-канал HUE.

Читайте також: В Єгипті небезпечно: МЗС радить українцям не їхати на відпочинок у цю країну

Так, аварія сталася на очах десятків людей. Під час падіння в кошику кулі перебували 20 туристів з Аргентини, Іспанії та ПАР.

Унаслідок падіння повітряної кулі 7 людей потрапило до лікарні. Ще одна людина загинула.

За попередніми даними, причиною трагедії стало те, що пілот не зміг впоратися з керуванням через занадто сильний вітер.