У Західній Європі гастарбайтерів для сезонних робіт привозять чартерами

Через пандемію коронавірусу і закриття кордонів страждають фермери Західної Європи. Для виконання сезонних робіт доводиться привозити гастарбайтерів чартерами.

Здебільшого сезонних робітників доставлять чартерними рейсами з Румунії та Болгарії. Рейси організовують приватні компанії, повідомляє ВВС.

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Фермери у Великій Британії зауважують, що без робітників зі Східної Європи їхні врожаї – під загрозою. Проте під час пандемії заробітки можуть коштувати власного здоров'я.

Зверніть увагу! У німецькій землі Баден-Вюртемберг від COVID-19 помер гастарбайтер з Румунії. Ім'я померлого не називають, але, за інформацією ЗМІ, він збирав врожай спаржі, коли у нього з'явилися симптоми коронавірусу. Очевидно, чоловік заразився вже в Німеччині.

Британська профспілка фермерів (NFU) заявляє, що країна терміново потребує до 70 тисяч сезонних робітників. Уряд і благодійні організації намагаються залучити до тимчасової роботи на фермах студентів і тих, хто працював у закладах, які зараз на карантині.

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Перший чартерний рейс – зі 150 гастарбайтерами з Румунії приземлиться 23 квітня у лондонському аеропорту Станстед. Людей для сезонних робіт завозитимуть літаками щонайменше до кінця червня.

Приватні підприємці обіцяють подбати про здоров'я робітників – у всіх гастарбайтерів перевірятимуть температуру перед вильотом і після прибуття, за необхідності людей відправляють на карантин.

Попит і пропозиція на сезонні роботи під час коронавірусу

За даними сайту Totaljobs, зацікавленість у сезонних роботах зросла більше ніж на 300% . Лише за тиждень понад 50 тисяч людей шукали інформацію про таку роботу.

. Лише за тиждень понад 50 тисяч людей шукали інформацію про таку роботу. Indeed.co.uk повідомляє, що між 18 березня і 1 квітня число запитів про роботу на полях зросла на їхньому сайті на 6000% .

. У благодійній організації Concordia заявили, що за останні 10 днів 36 тисяч людей виявили інтерес до сезонних робіт, з них 6 тисяч пройшли онлайн-співбесіду. 900 – отримали пропозиції роботи, але лише 112 погодилися на умови контракту.

Зазначимо, що під час сезонних робіт попит на українських заробітчан за кордоном настільки великий, що іноземні уряди також готові оплатити для них чартери. З такими пропозиціями дипломатичні відомства звертаються до українського МЗС. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі таки запити – на розгляді.

Станом на 18 квітня у світі зафіксовано понад 2 мільйони 250 тисяч випадків коронавірусу, більше ніж 154 тисячі людей померли, одужали понад 570 тисяч.



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