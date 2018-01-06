У Запоріжжі активістів побили біля храму УПЦ МП

У Запоріжжі біля храму Петра та Февронії Московського патріархату невідомі побили двох чоловіків, які принесли туди ляльки.

Про це повідомляє "Громадське".

Флешмоб #принесикуклу запустив Юрій Гудименко після відмови священника Московського патріархату відспівати дитину.

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Хлопці принесли ляльок. Почалася розмова з охороною. Охорона викликала підкріплення. У розмові пролунала фраза про "Радомир" (громадська організація "Союз православний Радомир", – 24). Хлопців відтягли від церкви і забуцали ногами,

– розповів волонтер Валентин Бурий.

Побили біля церкви

Він пояснив, що організація "Радомир" — це "бойове крило церкви". "Вони так себе самі називають, спортивні хлопці", – додав волонтер.

За його словами серед постраждалих був і учасник АТО, який наразі в лікарні з ймовірним переломом.

Про напад Бурий написав і у Facebook та закликав приносити каністри та баклажки до церкви.