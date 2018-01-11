У Запоріжжі через українську мову ледь не побилися священики УПЦ МП

У середу, 10 січня, у Запоріжжі у Свято-Покровському соборі, де проходили збори єпархії УПЦ Московського патріархату, священики мало не влаштували бійку через те, що один із них заговорив українською мовою.

Про це повідомляє "Depo.Запоріжжя".

Згідно з повідомленням, священики на зборах обговорювали вчинки отця Анатолія, який у соціальних мережах критикував проросійський курс УПЦ МП. Проте священнослужителеві не дозволили пояснити його позицію, адже він заговорив українською мовою. На це присутні люди почали кричати: "Говоріть російською!".

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Я їм кажу, що українська – моя державна мова. А потім до мене підбігає секретар єпархії і каже, що 4 роки тому, коли я прийшов, то говорив російською. Кажу йому: "Але після цього ваша держава напала на мою. Люди змінюються і я змінився". Парафіяни кричали, штовхалися, думав, ще й поб'ють,

– розповів отець Анатолій.

Зазначається, що священик більше не може продовжувати службу в УПЦ МП. Адже він уже не вперше не знаходить спільної мови з іншими священиками єпархії.

"Ця церква не українська. Вона використовує гроші України, заробляє на ній і одночасно ненавидить її. Що це за українська церква, якщо в ній ікона царя висить?", – зазначив отець Анатолій.