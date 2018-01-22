У Запоріжжі іномарка протаранила авто патрульних поліції

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо легкової машини та спричинив аварію з авто правоохоронців.

Про це повідомила патрульна поліції Запорізької області.

Інцидент стався близько 20 години вечора у Запоріжжі. Водій Opel Vectra, виїжджаючи з подвір'я свого будинку, протаранив машину патрульних. У ДТП потрапили працівники Шевченківського відділення поліції.

Читайте також: Чоловіка витягали рятувальники: у Києві авто на великій швидкості врізалося у стовп

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, однак обидва авто було пошкоджено. Після аварії водій Opel Vectra намагався втекти, але правоохоронці все ж затримали винуватця ДТП.

В результаті ДТП транспортні засоби пошкоджено. Водій намагався зникнути із місця ДТП з метою надалі уникнути адміністративної відповідальності, також чинив опір поліцейським,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці при спілкуванні з чоловіком помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Після проведення експертизи у крові порушника ПДР виявили 1,34 проміле алкоголю, що у 7 разів перевищує допустиму норму.

Наразі на водія іномарки склали відповідні протоколи за трьома статтями – кермування у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ДТП та злісну непокору при затриманні.