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У Запоріжжі іномарка протаранила авто патрульних поліції

17:28, сьогодні 242 Читать новость на русском
ДТП за участю патрульних поліції у Запоріжжі
ДТП за участю патрульних поліції у Запоріжжі / times.cv.ua

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо легкової машини та спричинив аварію з авто правоохоронців.

Про це повідомила патрульна поліції Запорізької області.

Інцидент стався близько 20 години вечора у Запоріжжі. Водій Opel Vectra, виїжджаючи з подвір'я свого будинку, протаранив машину патрульних. У ДТП потрапили працівники Шевченківського відділення поліції.

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Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, однак обидва авто було пошкоджено. Після аварії водій Opel Vectra намагався втекти, але правоохоронці все ж затримали винуватця ДТП.

В результаті ДТП транспортні засоби пошкоджено. Водій намагався зникнути із місця ДТП з метою надалі уникнути адміністративної відповідальності, також чинив опір поліцейським,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці при спілкуванні з чоловіком помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Після проведення експертизи у крові порушника ПДР виявили 1,34 проміле алкоголю, що у 7 разів перевищує допустиму норму.

Наразі на водія іномарки склали відповідні протоколи за трьома статтями – кермування у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ДТП та злісну непокору при затриманні.

Теги: Новини України Поліція ДТП за участю поліції Аварії та ДТП Алкоголь Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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