У Запоріжжі провели передноворічний флешмоб: з'явилось відео

Святкові дідусі, Снігуроньки ті інші новорічні персонажі на велосипедах: барвиста колона проїхалася Запоріжжям, щоб підняти настрій перехожим та нагадати усім, що свято наближається. Дійство відбувається вже не вперше. П'ятий рік поспіль активісти через соцмережі об'єднуються для участі у флешмобі.

Новорічна колона їде Соборним проспектом Запоріжжя, вітає перехожих та автомобілістів. Час від часу велосипедисти зупиняються, щоб привітати людей і вручити дітям символічні подарунки.

Хочемо підняти новорічний настрій і пропагуємо здоровий спосіб життя. Тож всі на велосипеди!

– розповіла учасниця святкового велопробігу Ірина.

Одна із зупинок – біля міської ялинки, де саме виступав запорізький оркестр Нацгвардії України. Побачивши Дідів Морозів на велосипедах, військові привітали їх новорічною мелодією.

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Двоколісні новорічні бородані додають позитиву запоріжцям. Особливо радіють діти, які отримали несподіваний подарунок просто на вулиці.

Учасники акції тішилися з того, що Новий рік у Запоріжжі – весняний, зовсім без снігу. Для святкового настрою це не зовсім добре, а от для безпеки велосипедного руху, кажуть те, що треба.