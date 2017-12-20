У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями / Screenshot

100 новорічних бороданів зібрались під Запорізькою мерією. Так місцеві студенти щороку під Новий рік перевтілюються у Дідів Морозів, щоб вручити новорічні подарунки дітям, які не зможуть відвідати свята за станом здоров'я.