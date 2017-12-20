У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями
20:53, 20 грудня 51 Читать новость на русском
100 новорічних бороданів зібрались під Запорізькою мерією. Так місцеві студенти щороку під Новий рік перевтілюються у Дідів Морозів, щоб вручити новорічні подарунки дітям, які не зможуть відвідати свята за станом здоров'я.
А таких у Запоріжжі ледь не дві сотні. Через серйозні хвороби такі діти здебільшого знаходяться вдома.
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З центру міста святкові персонажі роз'їхалися по домвіках вітати дітей.
"Ми з ними говоримо, даруємо подарунок, фотографуємося", – зазначив студент Владислав.
Джерело: 24 Канал
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