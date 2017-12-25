У Запоріжжі створили новорічну ялинку із сотень автомобілів: відео

Ялинка з автомобілів у Запоріжжі / Фото з соціальних мереж

У Запоріжжі місцеві жителі створили новорічну ялинку з 270 автомобілів. Цей флешмоб вже став традиційною акцією "Ялинка єднання", під час якої автомобілі шикуються у формі ялинки.