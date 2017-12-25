У Запоріжжі створили новорічну ялинку із сотень автомобілів: відео
19:06, 25 грудня 1363 Читать новость на русском
У Запоріжжі місцеві жителі створили новорічну ялинку з 270 автомобілів. Цей флешмоб вже став традиційною акцією "Ялинка єднання", під час якої автомобілі шикуються у формі ялинки.
Про це повідомляє "Запоріжжя Онлайн".
Захід відбувся на каскаді "Веселка" на відкритій площі, що неподалік від ріки Дніпро.
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Запорізьку ялинку з автомобілів внесли до Книги рекордів України. Вона побила показники Хмельницького, у якому кількома днями раніше вишикували подібну ялинку з близько 100 авто.
Джерело: 24 Канал
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