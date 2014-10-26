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      У Запорізькому СІЗО проголосувало майже 400 в'язнів

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      Майже чотири сотні в'язнів проголосували у Запорізькому слідчому ізоляторі. Загалом, у місцях позбавлення волі на Запоріжжі беруть участь у виборчому процесі майже п'ять тисяч засуджених.

      Від ранку невеликими групами ув'язнених конвоювали до виборчої дільниці. Ніхто із арештантів цього СІЗО не відмовився від голосування, оскільки вважають, що ці вибори можуть змінити Україну. Серед партій і численних мажоритарників ув'язнені орієнтуються непогано.

      Голосування за ґратами відбувається за тими ж законами й правилами, що й на свободі. Виборча комісія, як і належить, складається з представників партій. Серед членів виборчої комісії є й жінки.

      Серед тих, хто сьогодні голосував у СІЗО – 7 в'язнів, які відбувають довічне покарання. Вони голосували під посиленою охороною.

      Теги: Новини політики Новини Запоріжжя СІЗО Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 26 жовтня 2014
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