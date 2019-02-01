У Затоку на гелікоптері: в Україні хочуть запустити новий вид транспорту
На Одещині планують запустити спеціальні рейси пасажирських вертольотів, які літатимуть із обласних центрів до дев'яти міст України. Це може набагато скоротити час мандрівки для туристів.
Ініціаторами нововведення виступають Одеська облдержадміністрація і компанія "Міжнародна транспортна сервісна група ТВС".
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Регулярні рейси здійснюватимуть до Києва, Вінниці, Черкас. Вертольоти курсуватимуть також до деяких українських курортів: Затоки (Кароліно-Бугаз), Буковелі і Трускавця.
Загалом планують збудувати та обладнати 9 вертолітних портів.
Так, дорога до Затоки з Києва триватиме 2 години, з Вінниці – 1 годину 25 хвилин, а з Черкас – півтори години.
Перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць. Вони обладнані усім необхідним: туалетною кімнатою, буфетом, відділенням для багажу, поличками для ручної поклажі.
Такий сучасний авіаційний транспорт посприяє розвитку туризму на Одещині та надасть нові робочі місця для населення.