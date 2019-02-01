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      У Затоку на гелікоптері: в Україні хочуть запустити новий вид транспорту

      531 Читать новость на русском
      В Україні планують запустити пасажирські гелікоптери
      В Україні планують запустити пасажирські гелікоптери / dumielauxepices.ne

      На Одещині планують запустити спеціальні рейси пасажирських вертольотів, які літатимуть із обласних центрів до дев'яти міст України. Це може набагато скоротити час мандрівки для туристів.

      Ініціаторами нововведення виступають Одеська облдержадміністрація і компанія "Міжнародна транспортна сервісна група ТВС". 

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      Регулярні рейси здійснюватимуть до Києва, Вінниці, Черкас. Вертольоти курсуватимуть також до деяких українських курортів: Затоки (Кароліно-Бугаз), Буковелі і Трускавця.

      Загалом планують збудувати та обладнати 9 вертолітних портів.

      Так, дорога до Затоки з Києва триватиме 2 години, з Вінниці – 1 годину 25 хвилин, а з Черкас – півтори години. 

      Перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць. Вони обладнані усім необхідним: туалетною кімнатою, буфетом, відділенням для багажу, поличками для ручної поклажі.

      Такий сучасний авіаційний транспорт посприяє розвитку туризму на Одещині та надасть нові робочі місця для населення. 

      Теги: Новини України Новини Одеси Транспорт Подорожі авіація
      Джерело: 24 Канал
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