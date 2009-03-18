У здоровому тілі - здоровий глузд

Побігав, підтягнувся, поплавав - так мер Києва Леодні Ченовецький переконував журналістів у своєму здоровому глузді і здоровому тілі.

На стадіоні "Динамо" він пробіг коло, підтягнувся на турніку 16 разів, а потім у закритій частині спорткомплексу проплив в басейні 50 метрів та певний час демонстрував журналістам свою мускулатуру.Після цього виступив з короткою промовою у трусах. На горіхи від мера дісталося народним депутатам. Бажання парламентарів провести експертизу його психічного здоров'я Черновецький назвав проявом тоталітаризму та фашизму.Леонід Черновецький (мер Києва): “Впродовж сорока років свого життя, мені майже 60 років, подивитеся на моє тіло, на те, як я висловлюю свої думки, я абсолютно здоровий, адекватний, логічно мислю, філософськи, я кандидат наук, колишній проректор по науці Київського державного університету, я блискуче володію собою,.. своєю мовою”.Минулого разу свою фізичну форму столичний мер демонстрував пресі восени 2007 року. Тоді на стадіоні спорткомплексу Олімпійський він збирався позмагатися у забігу на 5 кілометрів із Міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Щоправда останній сприйняв пропозицію Черновецького як жарт і не прийшов на стадіон. Тож мер сам пробіг одне коло і кілька разів підтягнувся на турніку.