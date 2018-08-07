У Житомирі ув'язнених годували курячим м'ясом із сальмонелою

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення сальмонели у курячому м'ясі, з якого готують страви для ув'язнених.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

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Житомирська місцева прокуратура розпочала два кримінальні провадження за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, виявлених у виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8,

– йдеться у повідомленні.

Так, у відібраних зразках курячого м’яса виявлено патогенну мікрофлору, у тому числі сальмонелу.

Лисенко додав, що всього у морозильних камерах двох установ зберігалося понад 12 тонн замороженої курятини. Використовувати м'ясо заборонили.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить місцевий відділ поліції Головного управління Нацполіції в області.