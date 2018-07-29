Уайт переміг Паркера та захистив свій титул WBC Silver

Британський суперважковаговик Ділліан Уайт (24-1, 17 КО) здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у бою з колишнім чемпіоном світу за версією WBO новозеландцем Джозефом Паркером (24-2, 18 КО).

Уже в другому раунді Паркер опинився на канвасі, проте рефері не помітив, що боксери зіткнулися головами і відрахував нокдаун.

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В дев'ятому раунді Ділліан відправив свого опонента в дійсно важкий нокдаун відмінним лівим боковим в підборіддя.

Десятий раунд також пройшов за переваги Уайта, але в одинадцятому Паркер, розуміючи, що він програє за очками, почав діяти активніше, а в дванадцятому сам відправив Уайта в нокдаун правим ударом в голову.

Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу Ділліану Уайту – 115:112, 115:110 і 114:111.

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