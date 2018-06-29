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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Uber автоматично відключатиме водіїв, що пробули за кермом 12 годин

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Uber змінює правила платформи для водіїв
Uber змінює правила платформи для водіїв / Victor Xok

Починаючи з 29 червня Uber презентує нову політику з обмеження часу роботи водія в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка), враховуючи Україну, з метою підвищення безпеки водіїв та пасажирів.

Про це повідомили у прес-релізі компанії Uber.

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Компанія вводить нову функцію, яка мотивуватиме водія вийти з додатку як мінімум на 6 години після того, як він знаходився в активному режимі 12 годин поспіль.

Незважаючи на те, що водії в Україні проводять в середньому лише 22 години в тиждень на платформі Uber, водіння в стані сонливості або втоми може стати проблемою для всіх учасників дорожнього руху. Згідно з офіційними повідомленнями Європейської Комісії, втома є основним фактором переважної кількості ДТП (від 10 до 20 відсотків). Нова функція повинна допомогти підвищити безпеку поїздок для пасажирів та водіїв,
– зауважили в Uber.

Додаток підраховуватиме час водіння водночас інформуючи водія про час, який він знаходиться за кермом. Періодично додаток надсилатиме сповіщення коли 12 годинний ліміт підходитиме до завершення. Коли максимальний робочий час вичерпається додаток автоматично перейде в автономний режим тривалістю в 6 годин.

В 12 годин максимального робочого часу входять: час проведений за кермом та в режимі онлайн, час за який водій дістається пункту посадки пасажира та час поїздки до пункту призначення. Після того, як мине 6 годин водій знову зможе підключитися до додатку.

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Теги: Техно Новини України Uber Транспорт Подорожі
Джерело: 24 Канал
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