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Учасниця Євробачення 2018 Франка Бателіч вийшла заміж: чарівні фото

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Учасниця Євробачення 2018 Франка Бателіч вийшла заміж:
Учасниця Євробачення 2018 Франка Бателіч вийшла заміж: / Фото із соцмереж

Співачка Франка Бателіч вийшла заміж за захисника збірної Хорватії Ведрана Чорлуку. Зірка, яка брала участь у Євробаченні 2018, опублікувала перші чарівні фото церемонії.

Франка Бателіч є однією з найпопулярніших артисток Хорватії. Розкішна вокалістка перемогла на шоу Showtime та із піснею "Crazy" представляла країну на Євробаченні 2018. Та не тільки музикальні досягнення Франки привернули увагу її прихильників.

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У суботу, 21 липня, чарівна співачка вийшла заміж за футболіста Ведрана Чорлуку. Щаслива Франка Бателіч показала перші знімки з казкової церемонії, яка пройшла на півострові Істрія, що на півночі Хорватії. 

Я не думала, що настільки багато любові та щастя можна отримати упродовж одного дня,
– зворушливо написала зірка. 

 

Відомо, що Франка обрала весільну сукню від Сaroline Herrere – улюбленого бренду знаменитостей, зокрема, першої леді США Меланії Трамп, іспанської королеви Летиції та герцогині Сассекської Меган Маркл. Плаття без бретельок було оздоблене мереживом та мало довгий шлейф. Фата з орнаментом по периметру і стильна зачіска завершили образ нареченої. Варто зазначити, що виглядала Франка Бателіч розкішно. 

Водночас її чоловік, футболіст Ведран Чорлука, вбрав на весільну церемонію класичний костюм темно-синього кольору, до якого підібрав білосніжну сорочку та краватку. Новоспечене подружжя поділилось знімками особливого дня, чим зачарувало користувачів мережі. 

 

 

 

 

 

 

 

Як і британські герцогині, вже на вечірку з нагоди весілля Франка Бателіч вбрала іншу сукню. Приталене плаття з шифоновими вставками підкреслило її струнку фігуру та виглядало приголомшливо. 

 

Теги: LifeStyle Євробачення 2018 Музика Хорватія Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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