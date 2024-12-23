За новими даними розвідувальних служб, попри швидку згоду російського диктатора на це, таке рішення запропонував Пхеньян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що відомо про ідею залучення солдатів КНДР у війну

Після прибуття північнокорейських військових впродовж осені 2024 року на Заходу припускали, що відповідні дії свідчили про нездатність Кремля забезпечити свою армію достатньою кількістю особового складу. Втім, розвідслужби США дійшли висновку, що ідея розміщення військ КНДР була ідеєю Північної Кореї, а не Росії.

Хоча, як зауважує видання, російський диктатор Владімір Путін швидко підтримав таку пропозицію. Водночас, на думку американських посадовців, Кім Чен Ин відразу не отримав щось від нього. Припускають, що північнокорейський диктатор надіється на відплату Москви за подібну допомогу пізніше.

Він, схоже, сподівається, що Росія відплатить за послугу в майбутньому, запропонувавши підтримку на дипломатичній арені, допомогу в разі виникнення кризи та надання технологій,

– ідеться у матеріалі.

Як повідомляють українські та американські офіційні особи, солдати КНДР вже вступили в бій у повному складі та зазнали втрат. За словами співрозмовника NYT, який відстежує пересування північнокорейських військових, вони нарощують свою присутність на лінії фронту і взаємодіють із російськими підрозділами.

Водночас високопоставлений український посадовець розповів журналістам, що північнокорейські взводи лише частково інтегровані в російські бойові сили та часом діють самостійно, що збільшує ризик втрат. Однак зазначається, що військові КНДР отримують краще медичне обслуговування, ніж росіяни.

Згідно з оприлюдненою інформацією, солдатів КНДР, які отримали поранення, здебільшого везуть одразу до великих госпіталів у Курську, а не до маленьких сільських лікарень, що ближче до передової. За оцінками Заходу, попри успіхи на полі бою, російські війська почали відчувати свої втрати, рівень яких зріс.

До слова, за словами Володимира Зеленського, зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на території Курської області, де їх залучають до бойових дій, перевищує вже 3 тисячі осіб, і ця кількість, ймовірно, збільшуватиметься.