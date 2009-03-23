Учись, Обама!

Бараку Обамі слід трохи підучитися та читати.

Саме до цього американського Президента закликає його венесуельський колега Уго Чавес. Соціалістичний лідер назвав Барака Обаму неосвіченим, зазначивши, що главі Білого Дому потрібно ще багато дізнатись про Латинську Америку.Уго Чавес також назвав брехливими звинувачення в підтримці тероризму, висунуті новою американською адміністрацією на його адресу. Президент Венесуели заявив, що саме США впродовж 200 років експортують тероризм, скидаючи атомні бомби на безневинні міста та вторгаючись куди їм заманеться.Уго Чавес (Президент Венесуели): “Обама звинувачує мене у експорті тероризму. Найменше, що я можу про нього сказати - бідний, необізнаний чоловік. Обамі слід вчитись, читати. Лише тоді він дізнається реальний стан речей у світі”.Уго Чавес заявив, що після звинувачень висунутих Обамою, він відмовився від наміру призначити нового венесуельського посла у Сполучених Штатах. Нагадаємо, у вересні минулого року Чавес вислав з Венесуели посла США, а Вашингтон вжив аналогічних заходів у відповідь.