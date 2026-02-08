У Краматорську під удар росіян потрапили журналісти "Інтера": є постраждалий
- Російські війська скинули авіабомбу на Краматорськ, під обстріл потрапили журналісти телеканалу "Інтер".
- Внаслідок удару загинула 77-річна пенсіонерка, декілька людей отримали поранення, знищено цивільну інфраструктуру.
Зранку в неділю, 8 лютого, російські війська скинули авіабомбу "ФАБ-250" з УМПК на Краматорськ на Донеччині. Під ворожий обстріл міста потрапили журналісти телеканалу "Інтер".
Про це повідомила Національна спілка журналістів України у своїх соцмережах.
Які наслідки удару по Краматорську?
Удар по Краматорську стався близько п'ятої ранку: одна з російських з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група програми "Подробиць".
Вибухом була знищена цивільна інфраструктура.
Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку. Знімальна група жива!
– повідомили в Національній спілці.
Водночас, за словами Ігоря, у сусідньому підʼїзді є загиблі.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, внаслідок удару по Краматорську загинула 77-річна пенсіонерка. Також троє чоловіків 40, 46 й 48 років зазнали осколкових поранень, мінно-вибухової травми, контузії й різаних ран. На місці влучання пошкоджено 11 багатоквартирних будинків і автомобілі.
Журналісти на війні: останні новини
Поблизу Костянтинівки противник атакував безпілотником автомобіль волонтерів та журналістів. Зокрема, серед пасажирів був австрійський журналіст, кореспондент телеканалу ORF Крістіан Вершютц. На щастя, загиблих внаслідок цього удару немає.
Знімальна група телеканалу Freedom потрапила під удар російського дрона "Ланцет" у Краматорську на Донеччині. Загинули журналісти Олена Губанова (Грамова) та Євген Кармазін.
3 жовтня на Донеччині від удару дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф-фрілансер Григорій Іванченко. Він отримав поранення.