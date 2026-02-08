У Краматорську під удар росіян потрапили журналісти "Інтера": є постраждалий

Зранку в неділю, 8 лютого, російські війська скинули авіабомбу "ФАБ-250" з УМПК на Краматорськ на Донеччині. Під ворожий обстріл міста потрапили журналісти телеканалу "Інтер".

Про це повідомила Національна спілка журналістів України у своїх соцмережах.

Які наслідки удару по Краматорську?

Удар по Краматорську стався близько п'ятої ранку: одна з російських з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група програми "Подробиць".

Вибухом була знищена цивільна інфраструктура.

Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку. Знімальна група жива!

– повідомили в Національній спілці.

Водночас, за словами Ігоря, у сусідньому підʼїзді є загиблі.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, внаслідок удару по Краматорську загинула 77-річна пенсіонерка. Також троє чоловіків 40, 46 й 48 років зазнали осколкових поранень, мінно-вибухової травми, контузії й різаних ран. На місці влучання пошкоджено 11 багатоквартирних будинків і автомобілі.

