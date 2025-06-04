Однак внаслідок обстрілу є поранені. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

До теми Росія вдарила ракетою по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині

Чи постраждали військові в навчальному центру ЗСУ на Полтавщині

Вибух біля Полтави пролунав близько 13:50. Моніторингові канали повідомили, що на місто летіла російська балістична ракета. Вона впала на території одного з навчальних підрозділів в області.

Командири та військові швидко відреагували на небезпеку та вчасно вжили заходи безпеки. Вони допомогли захистити життя та здоров’я військовослужбовців в умовах загрози повітряних атак з боку Росії на тилові райони.

Так завдяки розосередженню особового складу, переміщенню військових до укриттів та дотриманню протоколів безпеки під час нинішньої атаки вдалося зберегти життя солдатів, які на момент удару перебували на полігоні.

Сухопутні війська поввідомляють, що кілька військових дістали поранення.

Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах,

– йдеться в повідомленні.