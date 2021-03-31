"УДАР" починає трансформацію в партію, яка стане відкритою платформою для всіх активних українців.

Про це в інтерв'ю розповів нещодавно призначений голова виконкому партії Артур Палатний.

Ми починаємо трансформацію "УДАРу" в партію, яка стане відкритою платформою для всіх активних українців. Зосередимося на створення великої української команди людей, які не вважають Україну "failed state", не згодні з тим, що Україна – це "держава 404". Це люди, які хочуть жити в сильній європейській країні, де головна сила закону, а не закон сили. З такими людьми нам по дорозі,

– заявив Палатний.

Голова виконкому "УДАРу" акцентував на тому, що в партію планують посилити за рахунок компетентних, досвідчених і порядних людей, а не просто "нових облич".

"Для "УДАРу" зараз стоїть завдання сформувати в Україні команду не просто "нових облич". Головні принципові критерії для нас незмінні: компетентність і професіоналізм і, звичайно, патріотизм. І тут для нас важливий наш досвід. "УДАР"не новачок в українській політиці. Ми далекі від політичного інфантилізму, який демонструють нинішні так звані "нові" партії з політконсервами всередині. Україні потрібна зважена політична альтернатива. "УДАР" може стати цією альтернативою", – наголосив Палатний.

Нагадаємо, призначення головою виконкому "УДАРу" Артура Палатного глава партії Віталій Кличко назвав новим етапом у розвитку партії.