Цей план був презентований на XXV з'їзді УДАРу, повідомляє сайт партії.

Реалізація економічного плану дій дозволить зробити економіку України більш стійкою та підвищити добробут українців, наголошують в УДАРі. Тому запропонували вже сьогодні використовувати цей план всім, хто ухвалює рішення, що стосуються економіки.

Ми знаємо як зробити економіку України більш захищеною і наблизити якість життя українців до європейських стандартів. Ми готові брати на себе відповідальність і реалізовувати наш план самостійно, коли прийдемо до влади. Проте вже сьогодні ми публічно пропонуємо владі та всім, від чиїх рішень залежить стан економіки України, використовувати запропоновані нами кроки для розвитку економіки. Це потрібно українцям, це потрібно Україні!

– наголосив у своєму виступі лідер УДАРу Віталій Кличко.

Економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток" містить 15 невідкладних кроків для стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні та 10 ключових напрямів для забезпечення сталого економічного розвитку на перспективу. В його основу покладено інноваційно-індустріальну модель економіки, яку в УДАРі вважають оптимальною для України.

"Сьогодні тут зібрались люди, які не звикли розраховувати на інших і завжди беруть відповідальність на себе. Нам робити життя в країні безпечним, нам захищати родини й громади, а значить, й нам змінювати умови для розвитку українського виробництва, розвивати підприємництво, забезпечувати справедливі умови оплати праці, формувати конкурентну освіту для молоді та гідне пенсійне забезпечення для більшості громадян. Наше з вами завдання – створювати майбутнє вже сьогодні, не зважаючи на політичні цикли та чиїсь амбіції", – сказала під час презентації економічного плану дій представниця УДАРу Оксана Продан.

Зокрема, УДАР наполягає на терміновому збільшенні оборонного бюджету мінімум на 30 млрд грн, що дозволить в тому числі підвищити зарплати військовослужбовцям вже з лютого цього року. Також УДАР пропонує невідкладно забезпечити необхідні обсяги газу за справедливими цінами та позбутися критичної залежності від імпорту дизпалива. Ввести нульову ставку ПДВ на соціальні продукти харчування та житлово-комунальні послуги для населення. Скоротити нецільові витрати, зокрема на утримання центральної влади, та підвищити реальну заробітну плату медикам. Відновити спрощену систему оподаткування для малого бізнесу та скасувати обов'язкові касові апарати для ФОПів.

Для економічного успіху в перспективі УДАР пропонує перейти на засади "економічного прагматизму", ухвалюючи рішення передовсім з огляду на національні інтереси. Зосередитися на створенні робочих місць, енергетичній незалежності, розвитку ВПК, створенні незалежної судової системи тощо.

Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з'їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з'їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером УДАРу Віталієм Кличком. Також під час з'їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.