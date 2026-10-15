Удари покликані скоротити можливості ворога бити по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про результати атаки?

ЗСУ уразили особовий склад підрозділу БпЛА "Рубікон" поблизу Новокостянтинівки у Запорізькій області. Також під ударом опинився Донецьк.

Під час атаки по об'єкту зберігання та підготовки безпілотників у місті місцеві жителі чули серію вибухів та роботу російської ППО. Наразі остаточні масштаби завданих збитків на цьому майданчику ще з'ясовують.

Військове командування також повідомило про результати попередніх ударів, завданих 13 жовтня по тимчасово окупованому Криму. У районі селища Гвардійське захисники успішно пошкодили 4 ворожі сховища для зберігання ударних безпілотників. Після влучань розвідка зафіксувала ознаки вторинної детонації боєкомплекту.

У Генштабі зазначили, що системне вибивання місць дислокації ворога має на меті зменшити спроможності окупантів атакувати цивільну інфраструктуру України.

Нагадаємо, що українські захисники регулярно вибивають місця базування ворожих операторів і пускові майданчики. Поблизу Донецька 8 – 9 жовтня ЗСУ завдали удару по базі БпЛА, а на території Росії вразили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.