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      У Дніпрі пікетували фестиваль за підтримки Московського патріархату: фото

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      У Дніпрі пікетували фестиваль за підтримки Московського патріархату / Радіо свобода

      Кілька десятків активістів пікетували Будинок спілок, де відбувався міжнародний кінофестиваль "Кіноасамблея на Дніпрі" за підтримки УПЦ Московського патріархату.

      За інформацією видання "Радіо свобода", на мітинг прийшли ветерани бойових дій на Донбасі, батьки загиблих військових, волонтери та члени громадських організацій.

      До слова: Ексголова Держкіно Іллєнко прокоментував скандальне обрання нової очільниці Кудерчук

      Люди принесли зі собою плакати з надписами "Ні русскому миру!", "Свободу в'язням Кремля" та "РоскінOFF". За їхніми словами, їх обурює, що серед фільмів-учасників фестивалю 10 фільмів виробництва Росії і лише один – український. Зокрема, вони звернули увагу на фільм "Герой імперії" та вимагали від організаторів показати ліцензійні дозволи на прокат стрічки.


      На мітинг прийшли ветерани війни та активісти

      Організатори пояснили, що фільми фестивалю є поза політикою. Серед стрічок є фільми з Білорусі, Грузії, Росії, України, Сербії, Вірменії та Азербайджану.

      Частині пікетувальників вдалось потрапити у глядацький зал, аби проконтролювати, чи немає у фільмах проросійської пропаганди. Перед початок фестивалю вони заспівали гімн України. 

      дінпро фестиваль пікет
      Активісти принесли зі собою плакати проти російського кіно

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      сьогодні
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Дніпра Протести УПЦ МП
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