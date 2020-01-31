У Дніпрі пікетували фестиваль за підтримки Московського патріархату: фото

Кілька десятків активістів пікетували Будинок спілок, де відбувався міжнародний кінофестиваль "Кіноасамблея на Дніпрі" за підтримки УПЦ Московського патріархату.

За інформацією видання "Радіо свобода", на мітинг прийшли ветерани бойових дій на Донбасі, батьки загиблих військових, волонтери та члени громадських організацій.

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Люди принесли зі собою плакати з надписами "Ні русскому миру!", "Свободу в'язням Кремля" та "РоскінOFF". За їхніми словами, їх обурює, що серед фільмів-учасників фестивалю 10 фільмів виробництва Росії і лише один – український. Зокрема, вони звернули увагу на фільм "Герой імперії" та вимагали від організаторів показати ліцензійні дозволи на прокат стрічки.



На мітинг прийшли ветерани війни та активісти

Організатори пояснили, що фільми фестивалю є поза політикою. Серед стрічок є фільми з Білорусі, Грузії, Росії, України, Сербії, Вірменії та Азербайджану.

Частині пікетувальників вдалось потрапити у глядацький зал, аби проконтролювати, чи немає у фільмах проросійської пропаганди. Перед початок фестивалю вони заспівали гімн України.



Активісти принесли зі собою плакати проти російського кіно