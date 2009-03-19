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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

UEFA CUP.1/8 Фінал

22:04, 19 березня 2009 289

Видовище, що треба!

П'ять м'ячів на двох забили харківський “Металіст” і київське “Динамо” у матчі-відповіді українського дербі 1/8 фіналу Кубка УЄФА. Підопічним Маркевича потрібно було будь що відігравати м'яч тиждень тому пропущений у столиці. Із завданням всередині першого тайму успішно впорався Слюсар. По перерві “Металіст” взагалі повів у протистоянні завдяки коронному м'ячу із штрафного Жажі. Апогею напруга досягла після того як на 68-ій за “Динамо” забив Сабліч. Харків'яни миттєво відповіли голом Асеведо, та вирішальним, все ж, став м'яч записаний на Нінковіча. 3:2 у звітній грі на користь “Металіста”. До чвертьфіналу, втім, завдяки домашній перемозі 1:0 проходить “Динамо”.За місце у півфіналі другого за престижністю Єврокубкового турніру боротимуться два футбольні клуби. Свій двобій у московського ЦСКА виграв донецький “Шахтар”. Навіть програвши першу гру на виїзді з рахунком 0:1, гірники забили двічі без відповіді на своєму полі. З пенальті у воротах Акінфєєва відзначився Фернандінью. А крапку у двоматчевій сутичці поставив Луїс Адріано. 2:0 і 2:1 у протистоянні. “Шахтар” також продовжує боротьбу за трофей.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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