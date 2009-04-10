УЄФА про аеропорти

Експерти УЄФА занепокоєні термінами завершення будівництва терміналу D у "Борисполі".

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку. Експерти УЄФА проінспектували аеропорти, що прийматимуть Євро-2012, а також запасні летовища. Відзначили високий рівень підготовки звітів та водночас занепокоїлися термінами будівництва у Борисполі. Якщо термінал D вчасно не добудують, під час проведення фіналу чемпіонату треба буде залучати додаткові можливості, аби збільшити пропускну спроможність аеропорту, - наголосили інспектори. Також представники УЄФА відзначили, що для безпеки аеропорту варто заборонити паркування авто на площі в 50-метровій зоні від будівель терміналів. Водночас експерти залишились задоволеними допоміжними аеропортами в Одесі, Луцьку, Івано-Франківську. Відзначили прогрес у підготовці аеродромного комплексу "Київ" (Жуляни) та хороший рівень готовності аеродрому "Гостомель" під Києвом.