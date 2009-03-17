UFW - день 5

Боротьба добра і зла на подіумі.

Олена Сєрєброва у новій колекції продемонструвала світ контрастів кохання та ненависті, білого та чорного, світлого та темного. Цікавий крій доповнювала неординарна тканина - віскоза з ефектом води. Завдяки металевому відблиску колір речей вгадується не одразу. Натхнення для колекції "Осінь-зима 2009/2010" Сереброва черпала з японського мультфільму "Наруто".Олена Сєрєброва (дизайнерка): "Ми постійно переймаємося цією різницею поколінь. Тому що, мабуть, старше покоління не цікавиться цими ідеями молодшого покоління. Вони відкидають і кажуть, що це молоде покоління погане. Ні. Воно таке ж, просто воно нове, йде уперед".Milana Nerubay віддала перевагу натуральним тканинами та природним кольорам. Акцентувавши увагу на молодості, жіночності та легкості.У 5 день українського тижня моди також свої колекції представили Тетяна Іващенко, Олена Буреніна та Лілія Літковська. У заключний день відбудуться покази "Нові імена" та "Фреш-фешн".