UFW - день четвертий

Яскраві та бажані. Саме такими бачить модних жінок сезону осінь-зима 2009/2010 дизайнерка Юлія Айсіна.

Натхнення для колекції вона черпала з Грузії. Кольори: бежевий, чорний, білий; а для заряду енергетики - яскраво-червоний. "Вуса" на моделях підкреслювали мужність жінки. Юлія Айсіна (дизайнерка): "Почали клеїти справжні вуса. Але зрозуміли, що це якось грубо, і не сексуально. Почали пробувати вії приклеювати звичайні. Але вони не так підкреслювали явно, не було ось цих самих вусиків. Ми узяли вії з пір'я."Спостерігаючи за вже продемонстрованими колекціями, дизайнери на 70% відсотків віддають перевагу темним кольорам та витонченим лініям. А грузинський дизайнер Автанділ Цквітінідзе, який зазвичай показує стриману палітру речей, цього разу здивував. І розказав, якою він намалював жінку майбутнього сезону.Автанділ Цквітінідзе (дизайнер): "Вона дуже легка, шовкова, рожева, малинова, сіра, але місцями чорна, теж пробиває. Але обов'язково з яскравими лосинами малиновими або бежевими."Четвертого дня тижня прет-а-порте в Україні відбулись покази "Луві", Людимили Кисленко, Оксани Караванської, Каменської-Кононової. Колекція "Луві" мала назву "Хороші новини", створена вона була спеціально для вагітних жінок. 24-й Ukrainian Fashion week триватиме ще до вівторка.