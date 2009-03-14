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UFW - день другий

16:58, 14 березня 2009 278

У столиці триває 24-ий тиждень високої моди.

Другого дня свою колекцію показав Едуард Насиров. Модельєр презентував вбрання, створене спеціально для торгової марки "Столичний". Узагальнив добірку одягу дизайнер романтичною назвою "Любити більше...". В основі колекції, розповів Насиров, - книга акторки та режисерки Ренати Літвінової.Едуард Насиров (дизайнер): "Ось все правильно, мегаполіс, любов, самотність, але мені хотілося показати, показати тим самим самотностям, що не потрібно опускати руки. Потрібно вірити в ці сильні почуття і через перешкоди, страждання – ти все одно прийдеш у підсумку и знайдеш це почуття."Лариса Лобанова показала усім, що п’ятниця тринадцяте може бути щасливим днем. Натхнення дизайнера черпала з історичних подій та міфів. Стиль дизанерки доволі однозначний - агресивна сексуальність та підкреслена жіночність. Що стосується тканин, то Лобанова не зрадила своїм смакам й цього разу, використавши в колекції котон та шовк. Приємно здивувала Лариса й створеними власноруч принтами.Лариса Лобанова (дизайнерка): "П’ятниця 13, це тільки наші страхи і не більше. Це не те, що вирішив Бог і в цей день вам обов’язково не поталанить. Ми самі собі придумали страх, ми самі його розвинули. Прийшов ранок і все насправді прекрасно, і нічого страшного немає."Також у другий день показів Ukrainian Fashion Week сезону осінь-зима 2009/2010 свої колекції показали Олена Даць, Ірина Караван, Анна Бублик та Андре Тан.Ірина Данилевська (засновник UFW): "Головне в момент кризи, головне це якраз щоб було як завжди. Всі питають - що нового? Навпаки - все має бути як завжди. І тоді, ми стаємо певним осередком стабільності. Дуже рада, що українські дизайнери спромоглися зробити колекції, і показати їх."Нагадаємо, що український тиждень моди триватиме до 17 березня. В рамках Ukrainian Fashion Week також відбудуться спеціальні покази "Нові імена" та "Фреш-фешн", створенні спеціально для розвитку та підтримки молодих й талановитих дизайнерів України.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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