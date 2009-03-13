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UFW - день перший

10:31, 13 березня 2009 196

Неймовірна кількість модників на один квадратний метр: в Києві стартував Український Тиждень Моди.

Протягом тижня дизайнери демонструватимуть колекції сезону осінь-зима 2009/2010. Окрім українських модельєрів, в гості завітає й колега з Грузії - Автанділ Цквітінідзе.В перший день свої колекції показали Лілія Пустовіт, Вікторія Гресь, Олексій Залевський та Ольга Громова. Залевський цього року шокував відвідувачів цікавими та незвичними капелюхами. На ці елементи одягу пішло 2,5 тисячі дисків. Без уваги не залишились і майки з написом “Я люблю кризу”.Олексій Залевський (дизайнер): “Я вирішив скористатися цією темою в плані того, що з цього робиться такий кітч і трагедія. Птахи не співають, сонце не світить. Планета наша не зупинилася, і не перевернулася від цього. Тому потрібно ставитися простіше, та з гумором”.На черзі свої доробки демонструватимуть Андре Тан, Ксенія Марченко, WAWA, Анна Бублик, Тетяна Островерхова та інші. Триватиме 24 український тиждень високої моди до 17 березня.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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