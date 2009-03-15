UFW - день третій

Сезон осінь-зима 2009/2010 ознаменується темними кольорами.

У третій день показів українських дизайнерів Ukrainian Fashion Week, першою свою колекцію показала Христина Бобкова. На зміну яскравих кольорів прийшли чисті лінії та форми. Конструктивізм, лаконічність та складний крій. За словами Бобкової, чорний це не похмуро, а колір який завжди доречний, колір який є комфортним.Оксана Новицька (фешн-експерт, письменниця): “Хороша колекція, рівна, чиста. Дуже сподобалися сумки. Я ось подивилася там в прес-релізі, сумки шиє Ярослав Іонов. Вони настільки такі яскраві, хоча вони і чорні, але дуже вражають”.Третього дня свої колекції показали будинок РІТО, Ксенія Марченко, Тетяна Земскова - Олена Ворожбит, гість з Грузії Автанділ Цквітінідзе. Також, свою колекцію для “Winter fur” показала Тетяна Островерхова, яка пропустила минулий сезон. Та цього разу дизайнерка здивувала виробами із хутра.Тетяна Островерхова (дизайнер): “Не можу сказати, що я великий фахівець, але я дуже цим цікавлюся. І я сподіваюся працювати далі в цьому напрямі. Розвивати свої знання і свою творчість в цьому напрямі з хутром, з хорошим хутром, з елітним хутром”.На черзі покази - Юлії Айсіної, Людмили Кисленко, LUVI, Оксани Караванської. А ще, двох молодих дизайнерів, які працюють у тандемі - Каменська-Кононова. Ще минулого сезону вони виступали у показі Фреш-фешн,- сьогодні в загальному графіку.