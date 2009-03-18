UFW: закриття

На десерт - лише найкраще.

Відбувся останній день українського тижня моди. Як і планувалося, закрили український фешн вік “Нові імена” - у режимі нон-стоп свої міні-колекції показали аж 5 молодих дизайнерів. Покази “Фреш-фешн” розбилися на 2 дефіле: українських представників та гостей із закордону. А провідні модельєри ділились останніми новинами та покупками. Так дизайнера Ольга Громова відразу з подіуму купила сукню свого грузинського колеги Автанділа Цквітінідзе.Ольга Громова (дизайнера): “Вона дуже аристократична, вона гламурна, але в міру. У ній присутній його традиційний архітектурний крій, який прекрасно обіграний технологічно: бейками, шовковими стрічками”.Для чоловіків у майбутньому сезоні пропонують стриманість крою та кольору. Анна Сосновська в своїй новій колекції запропонувала короткі піджаки, м’які пальта та цікаві сорочки. Шовк, вовна, пальтова вовна та натуральне хутро.Анна Сосновська (дизайнера): “Хутро. Використовувала дуже цікавий по фактурі. Стрижений фарбований кролик. Дуже було цікаво прийняти цю фактуру м'яку, і в теж час, стрижена - і принести в чоловічу моду”.А завершився останній день модного тижня показом Віктора Анісімов для марки WAWA. Тематика радянський часів плавно вписалась у сьогоднішнє повсякдення. Порадували й кілька жіночих виходів. Дизайнер вкотре продемонстрував складний крій та чіткі лінії колекції осінь-зима 2009/2010.