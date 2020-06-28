Угорщина хоче отримувати російський газ в обхід України
Угорська компанія MOL оголосила про наміри приєднатися до газопроводу "Турецький потік". Це означає, що в Європі більшає кількість країн, які отримують російський газ в обхід України.
Про таке рішення угорської компанії повідомляє турецьке видання Daily Sabah.
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Угорщина має на меті під'єднатися до російсько-турецького газопроводу через Сербію. Для цього затвердили 10-річний план розвитку.
Він передбачає будівництво сербсько-угорського газопроводу з потужністю перекачування 6 мільярдів кубометрів газу щороку.
Що відомо про "Турецький потік" і чому він не вигідний Україні?
Це газопровід, який проходить через Чорне море й доставляє Російський газ в Європейську частину Туреччини, а вже звідти й в інші країни Європи.
Росіяни будували його після початку війни з Україною. Причина полягає в тому, аби забрати в України ексклюзивні права на транзит російського газу. Тобто це питання політично-економічне.
Для нашої держави все насамперед розходиться в грошах. Адже якщо немає транзиту газу, отже немає грошей за це. Зараз діє 5 річний договір на транзит, за яким Україна може заробити понад 7 мільярдів доларів або ж майже 200 мільярдів гривень.
Газопровід "Турецький потік" / карта "Газпромекспорт"