Сьогодні українці не можуть укласти договір на постачання газу з компанією офлайн. Але вже у жовтні – листопаді 2020 року цю проблему вирішать. На допомогу "Нафтогазу" прийдуть "Приватбанк", "Ощадбанк" та "Укрпошта".

Наразі укласти договір на постачання газу можна тільки через сайт компанії. Про це розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Протягом жовтня – листопада ми плануємо запустити пропозицію через наших партнерів. Нашими основними партнерами будуть державні банки ("Ощадбанк" і "Приватбанк" – 24 канал) і "Укрпошта". Таким чином, через них ми зможемо зробити нашу пропозицію доступною для широкого кола клієнтів,

– зазначив Коболєв.

Зауважимо, що у вересні газ від "Нафтогазу" для населення подорожчав майже в 1,5 рази: дізнайтеся, яка ціна.

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