Україна у двадцятці найбільших світових експортерів зброї
Українські експортери озброєння відновлюють втрачені позиції на світових ринках.
Як повідомив генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря, попри високу конкуренцію на світових ринках та карантинні обмеження, компанії з початку року вдалося на сто відсотків виконати план із надходження грошей в бюджет, виграти кілька тендерів та налагодити співробітництво з кількома десятками країн. Завдяки цьому Україна впевнено знаходиться у двадцятці найбільших експортерів зброї. Ключовим, за словами керівника відомства, для нас залишається ринок Азії. Найбільше української зброї купує Пакистан, Китай та Туреччина. Це бронетехніка, запасні частини для ремонту танків Т-80, протиракетний комплекс "Скіф".
Нам є що пропонувати і що продавати. Не завжди це легко. Ефективність економічна збільшує нашу ціну. Але тим не менш, наші позиції достатньо стабільні, щоб це нарощувати, перебудовувати, оптимізувати виробництво і ставати більш конкурентоспроможними,
– зазначив керівник відомства.
Так, за словами Вадима Ноздрі, в Пакистані проведено два раунди надскладних випробувань високоточних засобів ураження в умовах військового полігону, результат яких був високо оцінений тамтешніми військовими. З Туреччиною компанія домовляється про створення спільного підприємства з виробництва безпілотних комплексів. Існують й інші домовленості про закупку озброєнь нашого ВПК.
Разом із налагодженням співпраці, Україні доводиться протистояти потужним інформаційним атакам з боку конкурентів, особливо росіян. Так, агентства наших сусідів після пресконференції почали розганяти інформацію про те, що Україна випала з 20-ки найбільших світових експортерів зброї, що особисто спростував гендиректор "Укрспецекспорту".
"Я ж не сказав, що ми випали. Я сказав, що була така загроза, якби продовжувались скорочення експорту. Тенденція зараз покращується, тому ми знаходимось за об`ємами у другій двадцятці. Те, що російські ЗМІ це розганяють, це просто елемент гібридної війни і інформаційних атак, – зазначив генеральний директор "Укрспецекспорта". – Саме тому компанія буде проводити більш відкриту політику діяльності, аби нівелювати негативні вигадки конкурентів та підтримувати імідж якісного і надійного постачальника високоякісного озброєння".
Автор Юрій Погребняк