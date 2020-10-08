Українські експортери озброєння відновлюють втрачені позиції на світових ринках.

Як повідомив генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря, попри високу конкуренцію на світових ринках та карантинні обмеження, компанії з початку року вдалося на сто відсотків виконати план із надходження грошей в бюджет, виграти кілька тендерів та налагодити співробітництво з кількома десятками країн. Завдяки цьому Україна впевнено знаходиться у двадцятці найбільших експортерів зброї. Ключовим, за словами керівника відомства, для нас залишається ринок Азії. Найбільше української зброї купує Пакистан, Китай та Туреччина. Це бронетехніка, запасні частини для ремонту танків Т-80, протиракетний комплекс "Скіф".

Нам є що пропонувати і що продавати. Не завжди це легко. Ефективність економічна збільшує нашу ціну. Але тим не менш, наші позиції достатньо стабільні, щоб це нарощувати, перебудовувати, оптимізувати виробництво і ставати більш конкурентоспроможними,

– зазначив керівник відомства.

Так, за словами Вадима Ноздрі, в Пакистані проведено два раунди надскладних випробувань високоточних засобів ураження в умовах військового полігону, результат яких був високо оцінений тамтешніми військовими. З Туреччиною компанія домовляється про створення спільного підприємства з виробництва безпілотних комплексів. Існують й інші домовленості про закупку озброєнь нашого ВПК.

Разом із налагодженням співпраці, Україні доводиться протистояти потужним інформаційним атакам з боку конкурентів, особливо росіян. Так, агентства наших сусідів після пресконференції почали розганяти інформацію про те, що Україна випала з 20-ки найбільших світових експортерів зброї, що особисто спростував гендиректор "Укрспецекспорту".

"Я ж не сказав, що ми випали. Я сказав, що була така загроза, якби продовжувались скорочення експорту. Тенденція зараз покращується, тому ми знаходимось за об`ємами у другій двадцятці. Те, що російські ЗМІ це розганяють, це просто елемент гібридної війни і інформаційних атак, – зазначив генеральний директор "Укрспецекспорта". – Саме тому компанія буде проводити більш відкриту політику діяльності, аби нівелювати негативні вигадки конкурентів та підтримувати імідж якісного і надійного постачальника високоякісного озброєння".

Автор Юрій Погребняк