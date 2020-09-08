Китайські інвестори, що купили акції компанії "Мотор Січ", мають дуже високі шанси стягнути з України 3,5 млрд доларів в міжнародному арбітражі.

Таку думку висловили економічні експерти, коментуючи подачу китайською стороною відповідної претензії до Міністерства юстиції України та заклик почати переговорний процес. У своєму листі китайські інвестори повідомили, що в разі подальшого блокування цієї угоди по лінії АМКУ, СБУ, ГПУ компанія Skyrizon звернеться з вимогою про компенсацію своїх збитків в сумі понад 3,5 млрд доларів на підставі українсько-китайської угоди про взаємний захист і заохочення інвестицій.

"Законних підстав для блокування угоди з купівлі акцій "Мотор Січ" не було і немає. Чиїсь фантазії з приводу загрози національній безпеці або вивезення технологій неможливо виправдати в суді. Заяви – не норма закону. Позиція китайців в міжнародному арбітражі досить однозначна: їхнє майно – акції "Мотор Січ" – фактично протизаконно відібрано Україною. Кожен з українців в результаті оплатить рахунок міжнародного арбітражу близько 100 доларів для компенсації збитків китайських інвесторів за недалекоглядність українських політиків і урядовців, якщо не буде знайдено рішення проблеми», – сказав економічний аналітик Олександр Охріменко.

Він також додав, що позиція китайської компанії в міжнародному арбітражі сильна, а українській владі потрібно готуватися до неприємних пояснень з платниками податків: чому громадяни України втратять 3,5 млрд доларів.

На момент покупки акцій, ні навіть зараз, коли це питання гостро постало на міжнародному рівні і переросло в справжній скандал, українське законодавство не містить прямих або непрямих заборон на покупку таких підприємств як "Мотор Січ",

– зазначив Охріменко.

У свою чергу Сергій Згурець, експерт з питань військово-промислового комплексу і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив: "За бізнес-законодавством правда зараз на китайській стороні. Подача позову в міжнародний арбітраж призведе до того, що вони в цій ситуації виграють", – сказав експерт в коментарі телеканалу ICTV.

Раніше ЗМІ з посиланням на представника компанії Skyrizon повідомили, що китайські інвестори звернулися до Міністерства юстиції з проханням створити робочу групу для врегулювання проблемної ситуації з протизаконними арештами акцій ПАТ "Мотор Січ", неможливості нових акціонерів компанії здійснювати управління своїм активом і блокування діяльності підприємства, що веде до економічного руйнування і деградації компанії-виробника авіаційних двигунів.

У документі, який в юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute, китайські інвестори "Мотор Січ" заявили про порушення Україною взятих нею міжнародних зобов'язань в рамках міжурядової українсько-китайської угоди від 1992 року про заохочення та взаємний захист інвестицій. Угода встановлює недопущення експропріації інвестицій і рівноправне ставлення країн до взаємних інвестицій. У зв'язку з недопуском компанії Skyrizon до управління підприємством, китайські інвестори називають подію протизаконною експропріацією підприємства державою Україна, що негативно позначається на взаєминах Skyrizon і її афілійованих структур з банками і на біржових котируваннях акцій материнської компанії. Розмір збитку китайські інвестори оцінили в понад $ 3,5 млрд.