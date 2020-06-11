Україна пройшла пік економічної кризи, яку викликала пандемія коронавірусу та карантин. Водночас у другому кварталі падіння економіки буде більшим, аніж очікувалося.

Голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу заявив, що для найскорішого повернення економіки до зростання необхідні достатньо рішучі кроки, повідомляє 24 канал.

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Як зростуть ціни

Рівень зростання цін в Україні буде дуже низьким впродовж тривалішого часу, аніж очікувалося раніше.

За словами Смолія, для Нацбанку цільовим показником інфляції є 4 – 6% за рік. Це означає, що Національний банк проводить свою політику так, аби досягти такого рівня інфляції в Україні. Зокрема це стосується встановлення низткої облікової ставки.

НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку. Тепер її знизять з 8% до найнижчого показника в історії України – 6%. Це відбудеться вже з 12 червня. Що це означає – за посиланням.

Що відомо про економічну кризу в Україні: коротко

Наразі інфляція в Україні складає 1,7%. Це набагато менше, аніж цільовий показник Нацбанку.

Низька інфляція може загальмувати економічне зростання України.

У МВФ прогнозують, що у 2020 році ВВП України впаде на 8,2%.

У Київській школі економіки оцінюють втрати України від запровадження карантину у 53,5 мільярда доларів.

У квітні 2020 року – у другий місяць карантину – в Україні різко обвалилася середня зарплата.

Загалом кількість безробітних в Україні в час пандемії подвоїлась.

Уряд вже готує антикризові заходи.

Загалом світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років.



Що відомо про економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу