Про це йдеться у матеріалі "Чи є податкова політика Польщі прикладом для країн, що придивляються до ЄС?".

У квітні 2021 року промислове виробництво в Польщі зросло на 44,5% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Це дає надію на швидке відновлення після пандемії коронавірусу. Згідно з даними Центрального управління статистики Польщі, промислове виробництво в країні у квітні було на 9,2% менше, ніж у березні. Водночас в агентстві Eurostat, яке використовує іншу методологію, кажуть, що воно зросло на 16,3% у березні (один з найвищих показників зростання серед 27 країн ЄС). Ці цифри дають передумови для зростання податкового навантаження.

Податкова реформа, ініційована прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, являється дуже цікавою для інших європейських країн і тих, хто планує подати заявку на членство в ЄС у майбутньому.

Серед перешкод, які не дозволяють просто скопіювати стратегію, попередні невдачі України, такі як постійні зміни прем'єр-міністрів і масовий відтік працездатного населення за кордон через систему вимагання з боку правоохоронних органів, а також через тиск на малий, середній і великий бізнес. Цей тиск має системний і широкий характер. Такий тиск заохочував четвертий президент України Віктор Янукович. За президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського нічого не змінилося.

У матеріалі йдеться, що у такій ситуації нова податкова реформа, яку уряд України збирається втілити, здається незбалансованою і може призвести до кількох проблем у низці регіонів країни.