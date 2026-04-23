Україна відновила більше територій, ніж втратила, – Зеленський

Росіяни продовжують робити гучні заяви стосовно захоплення українських територій, зокрема вони стверджують, що нібито взяли під контроль Луганщину. Втім, насправді, Сили оборони не лише відбивають ворожі штурми, а й просуваються на лінії зіткнення, деокуповуючи українські землі.

Відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив Володимир Зеленський.

Як Україна відновлює контроль над захопленими територіями?

Президент повідомив, що протягом цього року українські військові відновили контроль над більшою кількістю земель, порівняно з тим, що змогли захопити російські солдати.

В цьому аспекті перевага на фронті однозначно за Силами оборони України. Зеленський каже, що цей факт визнають навіть міжнародні партнери, які раніше мали іншу думку.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни, українські військові, ймовірно, звільнили Андріївку на півночі Сумщини – це підтверджують геолокаційні відео. Водночас російські сили продовжують наступ на кількох напрямках, зокрема на півночі Харківської області та поблизу Куп'янська.

Наші хлопці витримують велику кількість ударів, сотні наступальних дій на одну добу… Україна відновила контроль над більшою кількістю квадратних кілометрів своєї землі, ніж втратила,

– підкреслив глава держави.

Він додав, що розслаблятися в жодному разі не можна, адже "нашим хлопцям дуже складно", попри те, що "за останні 10 місяців ми перебуваємо в найстабільнішій формі".

Надалі Україна працюватиме над збільшенням фінансування української армії для підтримання військових.

