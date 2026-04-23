Україна відновила більше територій, ніж втратила, – Зеленський
- Україна відновила більше територій, ніж втратила, завдяки успішним діям Сил оборони.
- Міжнародні партнери визнають перевагу України на фронті.
Росіяни продовжують робити гучні заяви стосовно захоплення українських територій, зокрема вони стверджують, що нібито взяли під контроль Луганщину. Втім, насправді, Сили оборони не лише відбивають ворожі штурми, а й просуваються на лінії зіткнення, деокуповуючи українські землі.
Відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив Володимир Зеленський.
Як Україна відновлює контроль над захопленими територіями?
Президент повідомив, що протягом цього року українські військові відновили контроль над більшою кількістю земель, порівняно з тим, що змогли захопити російські солдати.
В цьому аспекті перевага на фронті однозначно за Силами оборони України. Зеленський каже, що цей факт визнають навіть міжнародні партнери, які раніше мали іншу думку.
До слова, за оцінками Інституту вивчення війни, українські військові, ймовірно, звільнили Андріївку на півночі Сумщини – це підтверджують геолокаційні відео. Водночас російські сили продовжують наступ на кількох напрямках, зокрема на півночі Харківської області та поблизу Куп'янська.
Наші хлопці витримують велику кількість ударів, сотні наступальних дій на одну добу… Україна відновила контроль над більшою кількістю квадратних кілометрів своєї землі, ніж втратила,
– підкреслив глава держави.
Він додав, що розслаблятися в жодному разі не можна, адже "нашим хлопцям дуже складно", попри те, що "за останні 10 місяців ми перебуваємо в найстабільнішій формі".
Надалі Україна працюватиме над збільшенням фінансування української армії для підтримання військових.
Що кажуть аналітики про ситуацію на фронті?
Із потеплінням активність ворога зросла: росіяни намагаються просуватися вперед, користуючись погодними умовами, однак ЗСУ стримують цей тиск. Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що нещодавні механізовані штурми не дали результату й не посилили їхній наступ.
За словами Петра Кузана, країна-агресорка вже змушена використовувати резерви на Покровському напрямку, які раніше планували для глибшого просування. Саме там фіксують значні втрати ворога, зокрема серед особового складу.