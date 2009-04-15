Україна: Баскетбол

"Хімік" виграв перший матч чвертьфінальної серії.

Вдалий початок - півсправи. Южненський "Хімік" з перемоги розпочав чвертьфінальну серію плей-оф баскетбольної суперліги проти баскетболістів із Миколаєва. Господарі паркету не зважали на невдалу гру суперника в атаці, особливо це стосується першої чверті, і поступово нарощували перевагу в рахунку – 18:8 - за такого рахунку команди пішли на першу перерву. Миколаїв помітно додав у другій чверті, але пропорційно зросли швидкості і у "Хіміків", а особливо вдало діяв під чужим кільцем Джон Томас. Відпрацювавши не менш успішно і на підбираннях, центровий оформив дабл-дабл - 18 очок і 16 підбирань. Гості пізно опам’ятались і попри результативну гру Джексона і Яйла ліквідувати відставання таки не зуміли. 76 на 65 - наступний матч серії у п’ятницю знову на паркеті у Южному. Чвертьфінальну серію з перемоги розпочав і баскетбольний клуб "Донецьк", який у першому матчі розгромив Полтаву - 102 на 78.