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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна: Баскетбол

21:45, 15 квітня 2009 237

"Хімік" виграв перший матч чвертьфінальної серії.

Вдалий початок - півсправи. Южненський "Хімік" з перемоги розпочав чвертьфінальну серію плей-оф баскетбольної суперліги проти баскетболістів із Миколаєва. Господарі паркету не зважали на невдалу гру суперника в атаці, особливо це стосується першої чверті, і поступово нарощували перевагу в рахунку – 18:8 - за такого рахунку команди пішли на першу перерву. Миколаїв помітно додав у другій чверті, але пропорційно зросли швидкості і у "Хіміків", а особливо вдало діяв під чужим кільцем Джон Томас. Відпрацювавши не менш успішно і на підбираннях, центровий оформив дабл-дабл - 18 очок і 16 підбирань. Гості пізно опам’ятались і попри результативну гру Джексона і Яйла ліквідувати відставання таки не зуміли. 76 на 65 - наступний матч серії у п’ятницю знову на паркеті у Южному. Чвертьфінальну серію з перемоги розпочав і баскетбольний клуб "Донецьк", який у першому матчі розгромив Полтаву - 102 на 78.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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