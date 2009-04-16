Україна: Баскетбол
22:18, 16 квітня 2009 195
Урок від чемпіона.
“Азовмаш” у першому чвертьфінальному поєдинку раунду плей-оф суперліги познущався над гостями із Сум. Здобути бодай локального тріумфу в 1/4 Сумихімпрому не вдалося. Старань Вітаса, Матюкевича і Мачерніса, які на трьох набрали майже всі очки гостей, було далеко не достатньо.Кожен з баскетболістів “Азовмаша”, який з’являвся на майданчику, бодай 3 очки, але в кільце Сумихімпрому закинув. Найбільшим ж спеціалістом у цій справі виявився Горан Чакіч - 20 очок. 14 в активі ГУіна і по 12 набрали Прекявічус та Різвіч.Зрештою вигравши всі чотири чверті “Азовмаш” у підсумку зафіксував власну перевагу у 29 пунктів. Впевнену перемогу у своєму матчі здобули і представники БК “Київ”. “Вовки” розгромили вдома “Пульсар” 81:68.
Джерело: 24 Канал
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