Україна: Баскетбол

Урок від чемпіона.

“Азовмаш” у першому чвертьфінальному поєдинку раунду плей-оф суперліги познущався над гостями із Сум. Здобути бодай локального тріумфу в 1/4 Сумихімпрому не вдалося. Старань Вітаса, Матюкевича і Мачерніса, які на трьох набрали майже всі очки гостей, було далеко не достатньо.Кожен з баскетболістів “Азовмаша”, який з’являвся на майданчику, бодай 3 очки, але в кільце Сумихімпрому закинув. Найбільшим ж спеціалістом у цій справі виявився Горан Чакіч - 20 очок. 14 в активі ГУіна і по 12 набрали Прекявічус та Різвіч.Зрештою вигравши всі чотири чверті “Азовмаш” у підсумку зафіксував власну перевагу у 29 пунктів. Впевнену перемогу у своєму матчі здобули і представники БК “Київ”. “Вовки” розгромили вдома “Пульсар” 81:68.