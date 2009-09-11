Україна: Бокс

Прощайте німці, привіт британці, або американці.

Український боксер чемпіон світу за версією WBO Сергій Дзіндзірук остаточно вирішив розірвати свої стосунки із німецькою промоутерською компанією “Юніверсум”.Сергій Дзіндзірук (чемпіон світу WBO): “Ми з адвокатом вже розпочали цей шлях і зупинятися не будемо. Будемо розривати всі відносини з “Юніверсумом”, і виходити на англійського промоутера Френа Ворена. З ним вже є зв’язок, і він зацікавлений в тому щоб виступати під його знаменами”.Практично рік через погану роботу промоутерів Дзіндзірук не міг провести захисту свого титулу. WBO дала чемпіону час до 10лютого 2010-го, аби вийти таки на ринг.Сергій Дзіндзірук (чемпіон світу WBO): “Поки суперника ми не шукаємо, тому що суперником буде займатися промоутер, з яким в нас буде контракт. Зараз всі сили йдуть на те, щоб розірвати з “Юніверсумом” контракт, та підписати з одним із промоутерів”.Вже 2 жовтня Сергій завітає до Лондона для переговорів із Вореном, а наприкінці другого місяця осені зустрінеться із ще одним потенційно новим промоутером у Сполучених Штатах.Тож вже у листопаді-грудні інтереси Дзіндзірука представлятиме вочевидь не Клаус Пітер-Коль. “Юніверсум” до слова разом із Сергієм швидше за все залишать ще й Володимир Сидоренко та Андрій Котельник.