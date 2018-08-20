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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Україна експортувала рекордну кількість борошна

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Борошно
Борошно / agronews.ua

У 2017/18 маркетинговому році (липень-червень) Україна відправила на експорт 429,8 тисяч тонн борошна, що на 5,4% більше, ніж в минулому сезоні. Крім того, поточний сезон став рекордним за темпами експорту за період з 1996/1997 маркетинговому році.

Про це повідомляє Украгроконсалт.

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Зазначається, що в червні 2017/18 маркетинговому році темпи експорту борошна з України знизилися на 23% в порівнянні з минулим місяцем і на 48% в порівнянні з червнем минулого року і склали 21,4 тисяч тонн.

У 2017/18 маркетинговому році найбільше зростання поставок відбулося в Сингапур, який увійшов до числа найбільших імпортерів української борошна і який закупив 20,7 тисяч тонн проти 2,3 тисяч тонн в минулому сезоні. За аналізований період суттєве зростання поставок українського борошна відзначається також в Китай, (+54% до 2016/17 маркетинговому році) і в ОАЕ (+79% до 2016/17 маркетинговому році).

Незважаючи на незначне відставання від темпів минулого року, виробництво борошна в Україні достатнє для забезпечення зростаючих обсягів експорту. Так, в січні-червні випуск борошна в Україні склав близько 870 тисяч тонн, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Теги: Новини України Сільське господарство Зерно
Джерело: 24 Канал
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