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      Україна: Футбол

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      А кажуть в українському футболі немає сліпого жереба.

      Відбулось жеребкування 1/8 Кубка України з футболу. Є кілька цікавих пар.Олександр Чубаров (адміністратор ФК "Динамо", Київ): "Чи знають наші уболівальники як відбувається жеребкування, тому що деякі думають, що там є теплі, є холодні якісь кульки, щось таке вигадують. Федорович, ну, ти ж там витягни щось нормальне, щоб так не напружуватися сильно."А доведеться понапружуватись, адже чинному чемпіону протистоятиме бронзовий призер останньої першості харківський "Металіст". До того ж єдиний матч, який передбачений регламентом на цій стадії змагань, "Динамо" проведе в гостях. Лише у шанувальників фантастики та мешканців села Плиски Борзнянського району Чернігівської області є сумніви, що до чвертьфіналу пройде чинний володар кубка УЄФА донецький "Шахтар".Анатолій Гаврильченко (віце-президент футбольного клубу "Єдність"): "М’яч круглий, ми розуміємо, що "Шахтар", але в Плисках вже були команди із вищої ліги. Без бою ми не здавались ніколи. Я б не сказав, що ми засмучені результатами жеребкування.""Єдність" із другої ліги, як і решта учасників 1/8 кубка України проведуть свої поєдинки 12 вересня.Львівським "Карпатам" грати у донецьку проти "Металурга", "Таврія" прийме "Іллічівець", а "Волинь" - "Кривбас". "Дніпро" їде у Калініно протистояти місцевому "Фенікс-Іллчівцю". Алчевська "Сталь" прийме столичну "Оболонь", а "Кримтеплиця" - запорізький "Металург".
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      Новини за 19 серпня 2009
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