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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Україна: Футбол

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      Така "Штанга" Михайличенку не під силу.

      Збірна України в рамках відбору на Чемпіонат світу 2010 не змогла пробити білоруські ворота. Щоправда, на щастя і не пропустила. Жовто-блакитні якщо показували зуби у атаці - то вони були із карієсом - особливо у Артема Мілевського, який на завершальній стадії ніяк не міг пробити по воротах команди "Штанге". Білоруси ж перед власними трибунами створили моментів більше ніж українці, але футбольне щастя, деколи оборонці та інколи захисники рятували українські ворота. Попри нульову нічию Україна зберігає шанси кваліфікуватись на африканський мундіаль.
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      Новини за 9 вересня 2009
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