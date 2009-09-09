Україна: Футбол

Така "Штанга" Михайличенку не під силу.

Збірна України в рамках відбору на Чемпіонат світу 2010 не змогла пробити білоруські ворота. Щоправда, на щастя і не пропустила. Жовто-блакитні якщо показували зуби у атаці - то вони були із карієсом - особливо у Артема Мілевського, який на завершальній стадії ніяк не міг пробити по воротах команди "Штанге". Білоруси ж перед власними трибунами створили моментів більше ніж українці, але футбольне щастя, деколи оборонці та інколи захисники рятували українські ворота. Попри нульову нічию Україна зберігає шанси кваліфікуватись на африканський мундіаль.