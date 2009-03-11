Україна: Футбол

Владислав Ващук повернувся в одеський "Чорноморець".

Людина, яка стукає у двері двічі! Екс-захисник національної збірної України Владислав Ващук повернувся до складу одеського "Чорноморця". Як повідомив Ващук на сторінках власного інтернет-блогу, він, як вільний агент, вже підписав контракт з "моряками", отримав 27-ий ігровий номер і навіть встиг провести перше тренування. Керівництву "Чорноморця" залишилось лише дозаявити гравця у внутрішню першість. Кольори одеської команди Ващук вже захищав у сезоні 2004-2005 років. "Чорноморець" вже другий клуб до складу якого Ващук повертається після певної паузи. Раніше захисник вже залишав і знову одягав футболку київського "Динамо".