Україна: Футбол
15:52, 11 березня 2009 203
Владислав Ващук повернувся в одеський "Чорноморець".
Людина, яка стукає у двері двічі! Екс-захисник національної збірної України Владислав Ващук повернувся до складу одеського "Чорноморця". Як повідомив Ващук на сторінках власного інтернет-блогу, він, як вільний агент, вже підписав контракт з "моряками", отримав 27-ий ігровий номер і навіть встиг провести перше тренування. Керівництву "Чорноморця" залишилось лише дозаявити гравця у внутрішню першість. Кольори одеської команди Ващук вже захищав у сезоні 2004-2005 років. "Чорноморець" вже другий клуб до складу якого Ващук повертається після певної паузи. Раніше захисник вже залишав і знову одягав футболку київського "Динамо".
Джерело: 24 Канал
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