Україна: Футбол

ФК "Львів" втретє поспіль відібрав очки у суперника.

Весняна гроза авторитетів. Непоганий старт у другій половині чемпіонату за дебютантом прем’єр-ліги ФК "Львів". Команда Сергія Ковальця не програє уже три матчі поспіль, а найголовніше ділить очки із топ-клубами першості. Спочатку було" Дніпро", потім "Металіст", настала черга і "Ворскли". Львів’яни з перших хвилин без страху кинулись в атаку і виглядали гострішими за суперника. Скажімо епізод на 22 хвилині біля воріт Довганського лише дивом не призвів до голу - влучності забракло і Баранцю і Мандзюку. "Ворскла" ж своїх фанатів відверто розчарувала - лише два удари у площину воріт за весь матч, а по-справжньому стовідсоткових моментів підопічні Павлова так і не створили. Нульова нічия - дозволяє "Львову" віддалитись на три очки від зони вильоту, "Ворскла" ж втрачає нагоду повернути собі третю позицію.В суботу своїх опонентів переконливо перемогли донецький "Металург" та одеський "Чорноморець" - без очок відповідно залишились - "Зоря" та ФК "Харків". Поєдинок "Арсенал" - "Таврія", який мав відбутись у Сумах, перенесено через несприятливі погодні умови.