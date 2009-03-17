Україна: Футбол

Андрій Несмачний завершив кар'єру у Збірній України.

У 30 грати на два фронти не завжди солодко! Андрій Несмачний вирішив піти з Національної збірної України. Вже не молодий за футбольними мірками захисник вирішив сконцентрувати усі сили на грі у київському "Динамо" і звільнити вакансію в національній команді більш молодим оборонцям. Таким чином Андрій, який грав за збірну з 2000 року, більше не допоможе "жовто-блакитним" у кваліфікації до Чемпіонату Світу 2010 року. Ім'я Несмачного вже відсутнє у попередньому списку 28 гравців викликаних Олексієм Михайличенком на найближчий матч України проти Англії. Натомість у збірній з'явилось двоє потенційних новобранців, щоправда, не захисників - голкіпер Олександр Горяїнов, та форвард Артем Кравець.