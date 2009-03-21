Україна: Футбол

Не впорались із Ковпаком.

Три голи у ворота донецького "Металурга" - заслуга однофамільця знаменитого партизана. Початок матчу, втім, не обіцяв нічого поганого для гостей. На 7-й хвилині білорус Владзімір Карицька стає автором диво-голу здалеку. Відповідь не забарилася - красиву комбінацію майстерно завершив Любеновіч.А потім настав зоряний час Олександра Ковпака. Спочатку нападник в близької відстані розстріляв ворота Дишленковіча, замкнувши скидку все того ж Любеновіча. Згодом - з одинадцятиметрової позначки карає "металургів" за гру рукою у власному карному. Хет-трик дев'ятий номер "Таврії" оформив, реалізувавши вихід сам на сам із голкіпером суперників. 4:1 - кримчани віддаляються від зони вильоту. "Металург" на виїзді програє вже втретє поспіль, все більше ускладнюючи собі боротьбу за путівку до єврокубків.Вже сьогодні Луганська “Зоря” несподівано переграла “Чорноморець”. Пізніше відбудуться поєдинки ФК “Лвів” “Металург” “Запоріжжя” та “Дніпро” “Карпати”. Вже в неділю “Харків” зіграє проти “Кривбас”, “Шахтар” прийматиме “Ворсклу”. Київське дербі за участю “Динамо” та “Арсеналу” перенесене на понеділок. “Іллічівець” та “Метталіст” зіграюсь свій поєдинок 21 туру аж 12 травня.