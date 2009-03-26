18:55
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна: Футбол

14:15, 26 березня 2009 222

На Англію без кривдника “Валенсії”.

Дебют форварда київського “Динамо” Артема Кравця у збірній України відкладається щонайменше до літа цього року. Попри виклик Олексія Михайличенка в національну команду на матч проти англійців, через мікротравму Артему довелося залишитися у Києві.Збірна вилетіла до Лондона в середу ввечері і готуватиметься до протистояння із господарями поля в передмісті Лондона. Замість Артема Кравця головний тренер збірної України Олексій Михайличенко, вирішив взяти до стану головної команди країни нападника донецького “Шахтаря” Євгена Селезньова. Нагадаємо, що матч відбору на чемпіонат світу 2010 року між Англією та Україною відбудеться 1 квітня 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1259
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1173
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук