Україна: Футбол

На Англію без кривдника “Валенсії”.

Дебют форварда київського “Динамо” Артема Кравця у збірній України відкладається щонайменше до літа цього року. Попри виклик Олексія Михайличенка в національну команду на матч проти англійців, через мікротравму Артему довелося залишитися у Києві.Збірна вилетіла до Лондона в середу ввечері і готуватиметься до протистояння із господарями поля в передмісті Лондона. Замість Артема Кравця головний тренер збірної України Олексій Михайличенко, вирішив взяти до стану головної команди країни нападника донецького “Шахтаря” Євгена Селезньова. Нагадаємо, що матч відбору на чемпіонат світу 2010 року між Англією та Україною відбудеться 1 квітня