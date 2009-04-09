Україна: Футбол

“Металіст” - знову другий в Україні.

У перенесеному матчі 21 туру української прем’єр - ліги харків’яни прогнозовано здолали “Іллічівець” і випередив донецький “Шахтар” у турнірній таблиці. “Металісту” у Маріуполі було не так вже й легко. Попри низку моментів коло воріт Шуховцева, рахунок на табло із 0:0 вперто не хотів змінюватись на інші цифри.Марко Девіч зміг реалізувати свою N-у спробу лише на 70-й хвилині матчу. Олійник прорвався через оборонні редути “Іллічівця” і віддав на Макро, а Девічу всього лиш довелось не промахнутись у порожні ворота.Через 3 хвилини харків’яни святкували вдруге за матч. Ганцарчик подав з флангу, Папа Гуйє головою скинув на дальню стійку, а Мілан розстріляв із двох метрів Шуховцева. 2:0 “Металіст” продовжує боротьбу із “Шахтарем” за другу українську путівку в розіграш Ліги чемпіонів.У підопічні Мирона Маркевича випереджають гірників на 1 очко. У “Динамо”, в якого на 14 балів більше ніж у “Металіста”, конкурентів за чемпіонство немає.